Zwei 31-jährige Männer haben am Dienstagnachmittag in der Hoheloogstraße (Mundenheim) auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen. Einer der beiden hat laut Polizei zudem versucht, das Opfer mit einem Hammer zu treffen. Zum Glück hat dieser den Beamten zufolge sein Ziel verfehlt, verletzt worden sei der 31-Jährige bei dem Angriff aber dennoch. Die beiden Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch in der Nähe gefasst werden. Nach Angaben der Polizei standen sie vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss, auf einer Polizeidienstelle wurde ihnen deshalb eine Blutprobe entnommen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.