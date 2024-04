Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in Mundenheim (Rheingönheimer Straße) mit einem Pfefferspray attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche wurde vor Ort von einem Unbekannten angesprochen. Unter einem Vorwand forderte dieser den 15-Jährigen auf, zur Seite zu schauen. Als er wieder in Richtung des Unbekannten blickte, sprühte dieser ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend. Der 15-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Er beschrieb den Täter wie folgt: etwa 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare, blaue Jacke, grüne Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.