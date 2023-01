Die Frankenthaler Künstlerin Nicoleta Steffan nimmt am 10. Januar in Berlin am traditionellen Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) teil. Begleitet wird sie von ihrer Künstler-Kollegin Traudel Burkhart, stellvertretend für alle weitere Beteiligten der Aktion „Raum für Kunst“ in Ludwigshafen und Frankenthal.

Die Aktion war der Anlass für den Bundespräsidenten, um eine Einladung für den Empfang auszusprechen, zu dem Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Nicoleta Steffan hatte als Initiatorin von „Raum für Kunst“ in den Corona-Jahren 2020 und 2021 in Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Akteuren – wie etwa der Mrketinggesellschaft Lukom und dem Marketingverein – Künstlern ermöglicht, in den Schaufenstern von Ladengeschäften des Einzelhandels in den Innenstädten von Ludwigshafen und Frankenthal ihre Kunstwerke auszustellen. „Wir haben damit eine einzige große Galerie mit über 70 Ausstellungsflächen in beiden Städten geschaffen“, erinnert sich Nicoleta Steffan.

Ziel der Aktion war es, auf die schwierige Situation der Künstler aufmerksam zu machen. „Wir haben seitens Marketingverein und Lukom sehr gerne dieses Projekt unterstützt, um geeignete Flächen für die verschiedenen Exponate zu vermitteln“, erklärt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes.

Nicoleta Steffan wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Gastgeschenk eine Flasche des Ludwigshafener Rhoiwasser-Gins übergeben, der ein Verkaufsartikel im Sortiment der von der Lukom betriebenen Tourist-Information ist und in der Otterstadter Destille von Roland Hick hergestellt wird.