Eine besondere Geschenkidee ist ab sofort in der Tourist-Info am Berliner Platz erhältlich: Unter dem Namen „Rhoiwasser“ wird dort die limitierte Erstauflage des Ludwigshafen-Gins angeboten. „Bei unserem ,Rhoiwasser’-Gin handelt es sich um einen sogenannten New-Western-Dry-Gin mit dem Gin-typischen Wacholderaroma, aber auch mit einer deutlichen Note von Rosmarin und Zitrone. Der Rosmarin ist sehr prägnant und wird schön eingebunden von den Aromen der weiteren Botanicals wie Zitrone, Rose und Kardamom. Insbesondere durch die Rose erhält er seinen einzigartigen Charakter“, erläutert Christoph Keimes als Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom die Zusammenstellung der Spirituose. „Es ist ein echtes regionales Produkt mit einem großen Anteil Ludwigshafen“, so Keimes. Der Gin wird mit Alkohol der Ludwigshafener Firma Berkel hergestellt. Inhaber Mathias Berkel hat die Lukom bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt. Hergestellt wird der Gin in der Manufaktur von Roland Hick in Otterstadt, ein kleiner Ein-Mann-Betrieb, der vieles in Handarbeit leistet. „Ich empfehle als Weihnachtsgeschenk das Set aus ,Rhoiwasser’-Gin und Cum-Pan-Kräuterbitter mit Auszügen aus Kräutern, Wurzeln und Beeren, den die Firma Berkel anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums nach altem Familienrezept neu aufgelegt hat“, empfiehlt Inhaber Mathias Berkel als Tipp für all diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Geschenk sind. Der „Rhoiwasser“-Gin ist exklusiv in der Tourist-Info am Berliner Platz in einer Flaschengröße von 0,2 Liter zum Preis von 19,50 Euro erhältlich. Das Set mit dem Cum-Pan-Kräuterbitter (ebenfalls 0,2 Liter) kostet 34,50 Euro. Die Anzahl der Flaschen ist laut Lukom limitiert. Vom „Rhoiwasser“-Gin gibt es nur 100 Flaschen. Die Tourist-Information hat Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

