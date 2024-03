Die Minigolfanlage im Ebertpark bleibt für den öffentlichen Publikumsverkehr vorerst geschlossen. Das hat Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstag mitgeteilt. Grund sei ein Schimmelbefall des Gebäudes. „Der Ligaspielbetrieb kann weiter abgehalten werden, aber für eine öffentliche Nutzung müssen unter anderem auch Toiletten vorgehalten werden“, erläuterte Henkel. Weil jedoch der Schimmelbefall das gesamte Gebäude betreffe, erlaube das Gesundheitsamt den Zugang nur in Schutzkleidung. Der Verein als Inhaber erarbeite gerade eine Lösung. Der Spielbetrieb des 1. MGC Ludwigshafen kann also weiter stattfinden. „Aber so schnell wird der Minigolfplatz für die Öffentlichkeit nicht wieder öffnen“, zeigte sich der Ortsvorsteher überzeugt. Die Anlage mit 18 Bahnen wurde 1962 im Ebertpark gebaut. Ein Jahr später wurde der 1. Miniatur-Golf-Club Ludwigshafen ins Leben gerufen, der seit 1977 auch Eigentümer der Anlage ist. Das Clubhaus wurde vom Verein in Eigenleistung gebaut und Ende 1984 eingeweiht. Im gleichen Jahr gelang der ersten Herrenmannschaft der Aufstieg in die Bundesliga, die bis heute das Aushängeschild des MGC ist.