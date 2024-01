Einen deutlichen Anstieg der Neuvertragsmieten verzeichnen die kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz von 2012 bis 2022. So auch in Ludwigshafen, wo der durchschnittliche Wert der Kaltmiete netto bei 6,47 Euro pro Quadratmeter lag. Im Jahr 2022 liegt dieser Wert exakt bei zehn Euro. Die Chemiestadt hat nach der Landeshauptstadt Mainz mittlerweile den zweithöchsten Wert unter den kreisfreien Städten im Land. Der Durchschnittswert aller kreisfreier Städte im Land liegt Ende des Jahres 2022 bei 9,94 Euro. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems aufgrund der Zensus-Erhebungen ausgewertet und veröffentlicht.