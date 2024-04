Im Hinspiel um die deutsche Handball-Jugendmeisterschaft kassierte die männliche B-Jugend des HLZ Friesenheim-Hochdorf eine 21:26 (12:12) Niederlage beim Nachwuchs des frischgebackenen DHB-Pokalsieger SC Magdeburg. Die Gäste aus der Pfalz fanden nicht ins Spiel, wirkten nervös und unkonzentriert. Mit zunehmender Spieldauer legte das Team von Trainer Kai Christmann die Schwächen ab, steigerte sich und ging erstmals mit 8:7 (16.) in Führung. Spielentscheidend war die zweite Hälfte, als die Gäste den Start „verschliefen“ und in den ersten sechs Minuten keinen Treffer erzielten. So setzte sich Magdeburg mit dem treffsicheren Ernesto Elvis Kretzschmar, Sohn von Stefan Kretzschmar, mit drei Toren bis zur 45. Minute ab. Zwei vergebene Chancen und zwei unnötige Zwei-Minuten-Strafen warfen die Gäste weiter zurück. Die Aufholjagd brachte nicht mehr die erhoffte Resultatsverbesserung für das Rückspiel am kommenden Samstag (18 Uhr, TVH-Sportzentrum Hochdorf). Dann müssen die Hausherren mindestens mit sechs Toren Vorsprung gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen.