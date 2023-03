Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den FC Arminia Ludwigshafen III, der in der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd gespielt hat, wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Die Mannschaft wandert komplett ab und beginnt in der Spielzeit 2021/22 als Kickers Neuhofen in der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Doch der neu gegründete Verein strebt viel mehr an.

Die Mannschaft besteht zum Großteil aus Freunden, die früher schon beim VfL Neuhofen zusammengespielt haben. Als der VfL 2014 mit einer ganz jungen Formation aus der Bezirksliga abstieg, brach