Seit Dezember 2021 schleicht eine Raubkatze auf dem Ludwigsplatz in der Innenstadt. Mitte der 50er Jahre gestaltete die Bildhauerin Maria Ewel die Bronze-Skulptur, die etwa zwei Meter lang und 70 Zentimeter hoch ist. Vor einem Jahrzehnt wilderte der „Große Tiger“ noch am Alwin-Mittasch-Platz in Friesenheim, bevor er selbst zur Beute von Vandalen wurde.

Bären, Löwen, Panther, Pferde, Wale, Pinguine und Schwäne gehören zum Werk von Maria Ewel, aber auch Menschen in Bewegung. Die meisten ihrer Kunstwerke sind in Bremen zu finden. Dort