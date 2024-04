Schon am Montag hatte ein 43-Jähriger in der Neuenheimer Brückenstraße in Heidelberg in einem Friseurgeschäft randaliert und war auf der Straße durch weitere Straftaten aufgefallen. Er soll einem 27-jährigen Passanten mit einer Schreckschusswaffe, die ungeladen war, auf die Stirn geschlagen haben. Er wurde zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht. Am Mittwochmittag fiel der Mann laut Polizei am selben Ort erneut durch sein aggressives Verhalten auf. Beamte nahmen den 43-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Einer von ihnen wurde offenbar verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlich schuldunfähigen Mann. Er wurde in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.