In einem Heidelberger Friseursalon hat sich am Montag gegen 15.50 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und der Belegschaft entzündet. Der Konflikt verlagerte sich im Anschluss in den Außenbereich auf die belebte Brückenstraße. Hier schlug der Mann einem 27-jährigem Passanten mit einer Schreckschusswaffe, die ungeladen war, auf dessen Stirn und verletzte ihn. Polizisten überwältigten den 43-Jährigen noch am Tatort. Wegen einiger Verhaltensauffälligkeiten wurde der 43-Jährige in eine Klinik für Psychiatrie eingeliefert.