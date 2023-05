Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Für das Streikrecht, für gute Tarifverträge und natürlich für die ungebrochene Solidarität“ – am 1. Mai machten die im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften auch in Ludwigshafen wieder auf sich aufmerksam. An neuer Stelle und zu einer neuen Uhrzeit, aber mit alten Forderungen.

Sabrina Kunz, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), hielt die Mairede auf dem Karl-Kornmann-Platz vorm Kulturzentrum Das Haus. Ein guter Platz, weil er nicht