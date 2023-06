Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal geht am ersten Juliwochenende in der Innenstadt das Rheinuferfest über die Bühne. Mit Christoph Keimes hat Christiane Vopat über frühere Stadtfeste mit Topacts gesprochen und den Lukom-Chef gefragt, wie öffentliche Partys trotz hoher Schuldenberge in Ludwigshafen noch finanziert werden können.

Herr Keimes, zum zweiten Mal findet in diesem Sommer das Rheinuferfest anstelle des Stadtfests statt. Ist das große Stadtfest in Ludwigshafen Geschichte?

Ob das für