Auf der Suche nach Weihnachtsstimmung in der Stadt haben wir uns bei einbrechender Dunkelheit in so mancher Straße umgesehen und neben traditionellem Schmuck auch die eine oder andere außergewöhnliche Idee entdeckt. Dabei ist uns eine weihnachtliche Geschichte eingefallen.

Der Weihnachtsmann war in die Jahre gekommen. Immer öfter suchte er nach einer Ecke im Rentierstall, in der, wegen der Körperwärme der Tiere, ein Hauch von Gemütlichkeit herrschte.