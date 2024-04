Zum Tag der Logistik am 18. April lädt das Unternehmen Contargo Rhein-Neckar zu Terminalbesichtigungen in Mannheim und Ludwigshafen ein. Wer einen Blick in die Hafenanlagen der beiden Städte werfen will, muss sich dafür anmelden.

Ob eine Hose aus Europa, Reis aus Asien, oder ein Ersatzteil aus den USA – Waren aus aller Welt werden in Containern aus den Seehäfen in die Metropolregion Rhein-Neckar transportiert. Das Logistikunternehmen Contargo nutzt dazu den kombinierten Verkehr, also Binnenschiff und Zug für weitere Strecken sowie Lkw im Nahverkehr. „Am Tag der Logistik zeigen wir in unser Unternehmen und bei einem anschließenden Terminalrundgang, wie wir die Transportprozesse bei uns steuern und sie umweltschonend gestalten“, sagt Contargo-Manager Marco Speksnijder. „Unsere Kunden können bei uns beispielsweise klimafreundliche Transporte mit ökostrombetriebenen Bahnen und E-Lkw buchen. Außerdem haben unsere Gäste die Möglichkeiten Fragen zu stellen und mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Contargo zu erfahren.“

Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro

Die Containerterminals in Mannheim und im Ludwigshafen Kaiserwörthhafen sind die Warendrehscheibe für den Containertransport zwischen den westlichen und nördlichen Seehäfen, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem europäischen Hinterland. An den Terminals wechseln die Container von der Bahn oder dem Binnenschiff auf den Lkw geladen und andersherum. Die Terminals sind über Linienverkehre per Binnenschiff oder Bahn an die Seehäfen Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven angebunden. Weitere Dienstleistungen an den Terminals sind unter anderem Zollabwicklung, Verkauf und Vermietung von Gebrauchtcontainern, Lagerung von Leercontainern sowie Reparatur, Wartung und Instandhaltung der Transportbehälter. Contargo betreibt 24 Containerterminals in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Über 1300 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 654 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilt.

Am Tag der Logistik treffen sich die Besucher um 11 Uhr am Eingang des Bürogebäudes in der Werfthallenstraße in Mannheim und in der Shellstraße in Ludwigshafen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist jeweils auf 15 begrenzt, sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und benötigen einen Ausweis. Die Teilnahme ist ausschließlich mit Anmeldung über die Webseite des „Tag der Logistik“, dort findet sich das Anmeldefomular unter den Stichworten Veranstaltungen und Terminalbesichtigung. Anmeldeschluss ist der 15. April 2024.