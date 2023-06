Die Brücke der A650, die Röhre zwischen Buschweg und Philipp-Scheidemann-Straße, die Brücke in der Prälat-Claire-Straße oder die Buschwegbrücke – laut Ortsbeirat Oggersheim könnten diese Stellen als mögliche legale Flächen für Graffiti-Gemälde ausgewiesen werden. Eigentlich hatte sich das Gremium von der Verwaltung eine Antwort auf den SPD-Antrag nach einer Flächenausweisung für die aufgesprühten Bilder erhofft. Die spielte den Ball jedoch mit der Bitte um Vorschläge zurück. Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) übermittelt nun die oben genannten Vorschlägen an die Verwaltung. In Oppau wurden bereits gute Erfahrungen mit solchen Flächen gemacht.