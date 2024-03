Den SV Gimbsheim und den DJK-SV Phönix Schifferstadt trennen in der Landesliga-Tabelle einige Plätze. Dennoch haben die zwei Mannschaften etwas gemeinsam.

Mit dem SV Gimbsheim und Phönix Schifferstadt treffen am Sonntag, 15 Uhr, zwei Teams aufeinander, die sich gemeinsam in der Landesliga Ost im Aufwind befinden. Die Rheinhessen haben sich als Tabellenneunter inzwischen vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone erarbeitet. Die Schifferstadter hingegen nähern sich immer mehr dem zweiten Tabellenplatz an, der am Saisonende zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen für die Verbandsliga Südwest berechtigt.

Beim SV Phönix läuft es seit dem Jahreswechsel wie geschmiert. Alle drei Landesligaspiele im neuen Jahr hat die Mannschaft mit mindestens drei Toren Unterschied für sich entschieden. Vor allem nach dem jüngsten 3:0-Sieg gegen den FC Speyer 09 war SV-Trainer Pietro Berrafato mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden: „In dieser Begegnung hätten wir noch leicht mehr Tore schießen können.“

Viele Tore erzielt

Die Anzahl an selbst erzielten Treffern ist es auch, die den Übungsleiter zur Zeit besonders erfreut. „Wir haben mit einem negativen Torverhältnis überwintert. Das hat sich endlich geändert. Unser Ziel ist es, den vierten Tabellenplatz gegen den VfR Grünstadt zu verteidigen. Und das kann da wichtig sein“, gibt er als Ziel aus.

Dass sein Team sowohl an den Tabellenzweiten SV Büchelberg und den mit Südpfälzern punktgleichen Lokalrivalen FSV immer näher herankomme, sei natürlich klasse. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass es doch viel schöner ist, weiterhin zu punkten und oben heranzukommen, als im Mittelfeld um die goldene Ananas zu spielen“, erzählt er. Bei weiteren Siegen in Gimbsheim und eine Woche später im Heimspiel gegen den SVW Mainz würde sich am 7. April beim Lokalrivalen FSV ein extrem spannendes Derby um den Anschluss an die Tabellenspitze ergeben.

Der SV Gimbsheim verlor von seinen vergangenen sieben Punktspielen nur eines zu Hause gegen Aufsteiger TuS Knittelsheim mit 1:5. Dafür gelang den Rheinhessen in der letzten Partie vor der Winterpause ein überraschender 2:0-Sieg gegen den SV Büchelberg. „Gimbsheim befindet sich aber noch im Abstiegskampf und wird sich sicherlich mit einem Sieg gegen uns weiter von der Abstiegszone absetzen wollen“, prognostiziert Berrafato.