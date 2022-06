Ein Ladendieb hat laut Polizei am Freitag gegen 16 Uhr einen Mitarbeiter des Penny-Markts in der Prinzregentenstraße (Hemshof) verletzt. Der 48-jährige Täter soll Waren aus einem Regal entnommen und diese beim Verlassen des Supermarkts nicht bezahlt haben. Vor der Filiale wurde der Mann von dem Penny-Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen. Als der 48-jährige flüchten wollte, versuchte der Mitarbeiter, diesen an seiner Umhängetasche festzuhalten, wobei es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen kam. Hierbei wurde der 20-jährige Mitarbeiter leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621-963-2222 bei der Polizei zu melden.