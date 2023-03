Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufatmen beim Fußball-Landesligisten FSV Schifferstadt. Dem ersten Saisonerfolg, der gegen Rülzheim mit 5:1 überzeugend ausfiel, soll ein zweiter Sieg folgen. Am Samstag, 16 Uhr, geht es zum VfR Grünstadt. Grünstadt? Da war doch etwas.

Ja, es ist noch gar nicht so lange her. Am 28. Mai drehte der FSV einen 0:1-Pausenrückstand in Grünstadt in einen 3:2-Sieg. Der VfR schaute in die Röhre, und Schifferstadt war