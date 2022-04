Kleidung nicht achtlos wegwerfen und einen Moment darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen sie produziert worden ist – das ist das Ziel der Kleidertauschparty am Freitag von 16 bis 19 Uhr in der Volkshochschule.

Sie knüpft an die Fashion Revolution Week an, die vorige Woche weltweit in über 100 Ländern ausgerufen worden war. Diese Bewegung entstand im Jahr 2013 als Reaktion auf den Einsturz der Bekleidungsfabrik Rana Plaza in Bangladesch, dem zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Die Aktion will auf Missstände in der globalen Textilindustrie aufmerksam machen und den Blick lenken auf die Einhaltung von Menschenrechten, transparente Lieferketten, gerechte Bezahlung sowie nachhaltige und faire Produktion.

Die Stadt Ludwigshafen nimmt seit ihrer Bewerbung zur „Fairtrade Town“ an zahlreichen Aktionskampagnen von Fairtrade Deutschland teil. Das Motto dieser Initiative: „Change Fashion – Choose Fairtrade!“

Zwei weitere Tauschtage geplant

Gäste der Kleidertauschparty sollen nach der Devise „Tausch dich glücklich“ statt „kauf dich glücklich“ auch dafür sensibilisiert werden, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch nachhaltig umzugehen. Drei solcher Tauschbörsen sind für dieses Jahr geplant, erläutert Lucy Zmuda vom Bereich Umwelt. Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können mitgebracht und im Gegenzug dafür beliebig viele Stücke mit nach Hause genommen werden. Übriggebliebene Artikel werden an die städtischen Kleidertreffs gespendet.

Besucherinnen und Besucher können sich auch über die sozialen und ökologischen Folgen der Modeindustrie informieren. Dazu hat auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz einen Aktionsstand. Bei einer kreativen Mitmachaktion können fair gehandelte T-Shirts bemalt, Buttons erstellt und die wichtigsten Kennzeichen begutachtet werden.

Fünf Träger

Organisiert wird die Kleidertauschparty von der Abfall- und Umweltberatung, der Volkshochschule, der Initiative Lokale Agenda 21, dem Klimaschutzbüro der Stadt und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Bei gutem Wetter findet sie Veranstaltung im Bürgerhof statt.

Noch Fragen?

Weitere Infos gibt es im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt, unter Telefon: 0621 504-2406 oder Mail: umwelt@ludwigshafen.de.