Die Grünen im Rat bedauern die Schließung des Sitzbereichs in der Hemshöfer Bäckerei Brendel und fordern eine Initiative des Stadtrats, die Gaststättenverordnung des Landes anzupassen. „Die Bäckereien tragen zur Lebendigkeit im Stadtteil bei. Sie sind nicht nur wichtige Einkaufsquellen, sondern auch soziale Treffpunkte“, sagt Gisela Witt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Ortsbeirat Nördliche Innenstadt. Sie reagiert damit auf die Situation, dass sich Gäste der Bäckerei Brendel nicht mehr zum Kaffeetrinken hinsetzen dürfen, weil es vor Ort keine Gästetoilette gibt. Die Gaststättenverordnung lasse an dieser Stelle keinen Spielraum, argumentiert die Verwaltung. „Es muss verhindert werden, dass weitere kleine Geschäfte schließen, weil sie keine Sitzgelegenheiten vorhalten dürfen“, betont indes Ibrahim Yetkin, grünes Stadtratsmitglied. Die Gaststättenverordnung des Landes von 1971 gehe an der Situation der Bäckereien im Jahr 2024 völlig vorbei. „Wir fordern daher eine Initiative mit dem Ziel, dass die Gaststättenverordnung angepasst wird.“