Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 21 Uhr mit ihrem Wagen in die Straßenbahngleise geraten und dort steckengeblieben. Laut Polizei ereignete sich der Zwischenfall an der Kreuzung Lange Rötterstraße/Friedrich-Ebert-Straße (Neckarstadt). Die Straßenbahn-Strecke Richtung City war für eine gute Stunde blockiert. Die leicht verletzte Frau sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein Abschleppdienst barg den Fiat.