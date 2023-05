Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor dem Rathaus-Center (Mitte) Jean-Claude Lange (57) getroffen. Er lebte zehn Jahre in Ludwigshafen und zieht nun weiter.

Ich höre Ihnen an, dass Sie nicht aus Ludwigshafen stammen. Ich vermute eher die Berliner Gegend.

Also bevor ich nach Ludwigshafen gekommen bin, war ich eigentlich in Duisburg.

Danach klingt Ihr Dialekt aber nicht.

Stimmt