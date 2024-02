Mit 28 Veranstaltungen machen Frauenverbände und -initiativen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Vereine und Kirchen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt zwischen 17. Februar und 24. März auf den Internationalen Frauentag aufmerksam. Der Aktionstag wird weltweit seit 1911 jeweils am 8. März begangen, um strukturelle Missstände aufzuzeigen und sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen.

Die Veranstaltungsreihe in Ludwigshafen bietet in diesem Jahr beispielsweise konkrete Unterstützung für Frauen, die ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstbehauptung stärken wollen, beschäftigt sich mit Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz für Frauen oder stellt mit der Ausstellung „Kofferkind“ und deren Begleitprogramm das Schicksal von Kindern aus Gastarbeiterfamilien der 1960er-Jahre in den Mittelpunkt.

Weitere Themenschwerpunkte sind unter anderem die Themen Menschen- und Frauenrechte, Workshops für Mädchen, konkrete Infos zum Thema Unterhaltsvorschuss oder auch Strategien zur Stressbewältigung im Alltag. Veranstaltungen gibt es auch zur Musik europäischer Komponistinnen und zu den amerikanischen First Ladys. Das traditionelle Frauenfest findet am Freitag, 8. März, wieder im Kulturzentrum Das Haus (Bahnhofstraße 30, Mitte) statt.

„Nicht verhandelbar“

„Der Internationale Frauentag erinnert uns daran, dass die Rechte der Frauen nicht verhandelbar sind. Frauen leisten täglich ihren unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, meistern den Spagat zwischen Beruf und Familie“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). „Dennoch gibt es auch bei uns immer noch eine Benachteiligung von Frauen. Wir sind von einer echten Chancengleichheit noch ein gutes Stück entfernt, Frauen und ihre Anliegen werden zu wenig wahrgenommen. Darauf, aber auch auf die Situation von Frauen weltweit, will der Internationale Frauentag aufmerksam machen.“ Die diesjährige Veranstaltungsreihe mit ihrem spannenden Angebot sei ein wichtiger Beitrag, die Rolle von Frauen in den Mittelpunkt zu rücken, betont die 61-Jährige.

Noch Fragen?

Weitere Infos erteilt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Tamara Niemes, unter Telefon 0621 504-3087 oder per E-Mail an tamara.niemes@ludwigshafen.de. Das ausführliche Programm zum Internationalen Frauentag steht auf der Homepage der Stadt: www.ludwigshafen.de.