Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Donnerstagabend um kurz nach 21 Uhr in einem Penny-Markt in der Durlacher Straße in Mannheim-Rheinau eine Pistole gezückt und von der Kassiererin mit den Worten „Geld her“ den Kasseninhalt gefordert. Als die 60-Jährige der Aufforderung nicht gleich nachkam, schlug der Bewaffnete ihr mit der Pistole gegen den Kopf. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß. Dabei wurde er von einem anderen Angestellten zunächst verfolgt, als der Täter aus einiger Entfernung aber seine Schusswaffe hochhielt, brach der Mann die Verfolgung ab. Der Täter verschwand daraufhin in Richtung Otterstadter Straße. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Das Opfer wurde später von ihrem Sohn ins Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Versorgung wieder nach Hause.

Beschreibung des Täters

Der Täter zwischen 22 und 26 Jahre alt und schlank sein. Bekleidet war er mit einer Weste mit Kapuze, einem dunklen Basecap, Bluejeans, dunklen Sportschuhen und einem schwarzen Handschuh an der rechten Hand. Zudem hatte er eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung auf und führte eine weiße Tragetasche mit schwarzer Aufschrift mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim unter Telefon 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.