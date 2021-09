Die Präsentation der Ergebnisse der Bundestagswahl für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal können laut Verwaltung am Sonntag, 26. September, ab 18 Uhr live im Netz verfolgt werden. Der Link dazu wird über die Homepage der Stadt (www.ludwigshafen.de) veröffentlicht. Die Ergebnispräsentation ist im Pfalzbau. Bis zum 14. September wurden von den rund 100.000 Wahlberechtigten aus Ludwigshafen insgesamt zirka 36.000 Briefwahlanträge gestellt.

Coronabedingt sollen im Pfalzbau aber nur wenige Menschen persönlich vor Ort sein. Es gelten die 2G-Regeln des Landes, im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht. Die Zahl der zugelassenen Personen ist beschränkt.

Die Live-Übertragung biete die Möglichkeit, sich direkt von zu Hause aus über das Wahlkreis-Resultat zu informieren. Infos zum Wahlergebnis gibt es zudem auf der Webseite der Stadt und auf ihren Social-Media-Kanälen der Stadt. Noch bis 24. September, 18 Uhr, können Wahlberechtigte Briefwahl zur Bundestagswahl beantragen. Wer plötzlich erkrankt ist, kann einen Antrag auch noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr stellen. In jedem Fall sollte bedacht werden, dass wegen der Postlaufzeit Anträge online oder per E-Mail nur bis 22. September, 0 Uhr, möglich sind. Darüber hinaus sei zu beachten, dass Briefwahlunterlagen in den Wahllokalen vor Ort nicht angenommen werden dürften. Weitere Infos zur Briefwahl unter www.ludwigshafen.de.

Zum Wahlkreis 207 gehören neben den Städten Ludwigshafen und Frankenthal auch Teile des Rhein-Pfalz-Kreises, insgesamt sind es 215.000 Wahlberechtigte.