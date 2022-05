Wegen des Umzugs an seinen neuen Standort und den dafür notwendigen Vorbereitungen ist das Impfzentrum in der Walzmühle (Süd) laut Stadtverwaltung am Freitag, 13. Mai, geschlossen. Das bedeutet, dass am Donnerstag, 12. Mai, dort letztmalig von 13 bis 17 Uhr Corona-Schutzimpfungen – Erst-, Zweit-, Booster- oder Viertimpfungen – mit und ohne vorherige Anmeldung erfolgen. Am Montag, 16. Mai, nimmt das Impfzentrum im Foyer des Pfalzbaus seine Arbeit zu den bisher gewohnten Öffnungszeiten auf.

Zustimmung des Stadtrats

Das Foyer und die Seminarräume bieten etwa 1000 Quadratmeter Fläche, auf denen bis zu drei Impfstraßen betrieben werden können, die laut Verwaltung täglich bis zu rund 250 Schutzimpfungen ermöglichen. Der Eingang zum Impfzentrum befindet sich an der östlichen Fensterfront, die über den Theaterplatz erreichbar ist. Da der bestehende Mietvertrag für die Walzmühle Ende Mai dieses Jahres endet, war die Suche nach einem neuen Standort notwendig geworden. Am 25. April stimmten die Stadtratsmitglieder einstimmig dafür, dass die Verwaltung einen entsprechenden Vertrag mit der Marketinggesellschaft Lukom als Pfalzbau-Betreiberin abschließt, um weiterhin ein zentrales Impfzentrum zu haben.