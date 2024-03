Das „Haus der Wirtschaft“ soll zum Ort der Begegnung werden, die Ludwigshafener City aufwerten und sei auch ein Bekenntnis zum Standort. Albrecht Hornbach, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz, hat am Montagvormittag gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) den Grundstein für das neue IHK-Gebäude am zentralen Ludwigsplatz gelegt.

Das alte Gebäude war seit Juli 2023 abgerissen worden. Es stammte aus den 1950er-Jahren und war mehrfach an- und umgebaut worden. Im Laufe der Jahre war es trotz hoher Instandhaltungskosten zu einem erheblichen Investitionsstau gekommen. Die sorgfältige Prüfung – auch einer Sanierung oder Anmietung eines anderen Gebäudes – hatte ergeben, dass Abriss und Neubau die wirtschaftlichste Variante darstellen. Daher hatte die IHK-Vollversammlung im April 2023 einstimmig beschlossen, das Gebäude abzureißen und am gleichen Standort neu zu errichten.

860 Seminar- und 150 Arbeitsplätze

In dem sechsstöckigen und rund 25 Meter hohen Neubau werden sowohl die IHK Pfalz als auch ihr Weiterbildungszentrum untergebracht, das sich bislang in der Bahnhofstraße befindet. Daraus sollen sich Synergieeffekte in der Nutzung insbesondere der Veranstaltungsräume ergeben. Geplant ist das neue Gebäude mit rund 860 Seminarplätzen und Arbeitsplätzen für rund 150 Mitarbeiter.

Der neue Bau sei nachhaltig hinsichtlich energetischer Standards, technischer Ausrüstung und Materialwahl, so die IHK. Das Haus umfasst rund 7500 Quadratmeter Nutzungsfläche und wird umgesetzt von einer Arbeitsgemeinschaft der Schifferstädter Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH und der Implenia Hochbau GmbH. Der Investitionsumfang beläuft sich auf rund 45 Millionen Euro netto plus Baunebenkosten. Das Gesamtbudget beträgt rund 60 Millionen Euro.

Die IHK Pfalz, die 80.000 Mitgliedsunternehmen und rund 180 Mitarbeiter hat, ist während der Bauzeit in der Rheinallee 18-20 im Stadtteil Süd untergebracht. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für Mitte 2026 geplant. Dann zieht die IHK Pfalz zurück an ihren traditionsreichen Standort am Ludwigsplatz, an dem sie seit 120 Jahren ansässig ist. „Wir liegen voll im Kosten- und Zeitplan", betonte IHK-Geschäftsführer Jürgen Vogel am Montag im RHEINPFALZ-Gespräch.