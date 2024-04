In Friesenheim findet am Mittwoch, 1. Mai, eine Hundeausstellung für Terrier statt. Organisiert wird sie vom Klub für Terrier, Ortsgruppe Mannheim/ Ludwigshafen. Einem Richterteam werden dabei laut Ankündigung ab 10 Uhr 150 Terrier aus verschiedenen Rassen vorgestellt. Auch Vierbeiner aus Frankreich und der Schweiz sind gemeldet für die Veranstaltung auf dem Gelände des Hundesportvereins in der Teichgasse 3, wie Sabine Schall als Vereinsvorsitzende berichtet. Der Preis für den schönsten Hund der Ausstellung wird gegen 15 Uhr vergeben (Sonderpreis der Ministerpräsidentin). Besucher sind willkommen, falls mit Hundebegleitung, sollte eine gültige Tollwutimpfung vorliegen. Weitere Infos im Netz unter www.kft-og-malu.de oder telefonisch unter 06236 4159110 (Sabine Schall).