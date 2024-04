10.000 Euro Schaden hat laut Polizei am Sonntag gegen 16 Uhr ein Unfall in Ruchheim verursacht. Ein 40-jähriger Autofahrer ist dort ungebremst gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen war ein Sekundenschlaf ursächlich für den Zusammenstoß.

In Oppau haben Unbekannte in der ersten Aprilwoche einen geparkten Wohnwagen in der Bürgermeister-Trupp-Straße aufgebrochen. Was aus dem Anhänger gestohlen wurde, ist noch unklar.

In Mundenheim (Nibelungenallee) aufgetaucht ist am Sonntagabend ein schwarzer Piaggio-Roller, der vor wenigen Tagen in der Sauerbruchstraße (Hemshof) von Unbekannten gestohlen worden war. Der Roller war beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Zeugen können sich telefonisch melden: unter 0621 963-2122 oder 963-2222.