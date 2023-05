Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In zwei Wochen muss der Stadtrat zentrale Weichen in Sachen Hochstraßensanierung und Rathaus-Zukunft stellen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hofft, dass die Projekte so verzahnt werden können, dass die Region weniger belastet wird und alles etwas schneller umgesetzt werden kann. Doch die Sprecher der Fraktionen sehen noch offene Fragen.

David Guthier (SPD) erwartet, dass der Stadtrat am 21. September zwei zukunftsweisende Entscheidungen treffen wird: die Ausschreibung der Planungsleistung zum Ersatzneubau der Hochstraße Süd und den Neubau des Rathauses.