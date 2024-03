Um unter anderem die Auf- und Abfahrten der Hochstraße Nord (B44) zu prüfen, wird der Verkehr am Sonntag, 17. März, von 7 bis 17 Uhr zeitweise eingeschränkt, teilt die Stadtverwaltung mit. Von der A650 kommend in Fahrtrichtung Mannheim bis zur Abfahrt Heinigstraße wird von oben her mit einem Brückenuntersichtgerät geprüft. Anschließend ist eine Drehfahrt und die Prüfung der Auffahrt Heinigstraße in Richtung Bad Dürkheim bis zum Bruchwiesenknoten geplant. Dabei wird eine kurzfristige Sperrung der Auffahrt Heinigstraße nach Bad Dürkheim benötigt. Das Prüffahrzeug wird während der Prüfung jeweils auf dem rechten Fahrstreifen fahren, sodass der Verkehr einspurig vorbeigeleitet wird. Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen werden laut Stadt potenzielle Schäden frühzeitig identifiziert und behoben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Nordtrasse befahrbar bleibt, während an der Hochstraße Süd (B37) Arbeiten zum Lückenschluss und Modernisierungsarbeiten laufen. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für etwaige Einschränkungen.