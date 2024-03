Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Datum steht: Am 26. September wird der Neubau der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Mundenheim offiziell eingeweiht. Bis dahin sollen die neuen Räume samt Mensa und Bibliothek ihren Betrieb aufnehmen. Das wirkt sich auch auf bisherige Hochschulstandorte in der Ludwigshafener Innenstadt aus.

Das Sommersemester 2024 wird ein besonderes an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) in Mundenheim. Denn der lange ersehnte Neubau ist nach vielen Verzögerungen fast fertig und