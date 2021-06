Eine Frau soll laut Polizei am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Virchowstraße (Hemshof) sexuelle Handlungen an einem 20-Jährigen gegen dessen Willen vorgenommen haben. Zuvor hatte die Frau den Mann unter einem Vorwand hinter ein Gebüsch gelockt. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, dunkelbraune lange Haare mit rotem Haarreif, dunkle Kleidung (enge Hose, Top, über die Schulter geworfene Weste) und dunkle Nike-Schuhe. Sie sprach Englisch. Hinweise: Telefon 0621/963-2773.