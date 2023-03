Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bekämpfung der Tigermücke in der Melm ist in diesem Jahr sehr gut gelaufen – dieses Fazit hat Norbert Becker am Mittwoch im Umweltausschuss gezogen. Dennoch zweifelt der langjährige Leiter der Kabs daran, dass man das gefährliche Insekt nun wieder ganz los ist.

Die Asiatische Tigermücke ist laut Norbert Becker die drittgefährlichste Mücke der Welt. Nur die Afrikanische Fiebermücke und die Gelbfiebermücke laufen ihr den Rang ab.