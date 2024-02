Am 21. Februar traf sich die Bürgerenergiegenossenschaft Ludwigshafen (Belu) zur ersten Generalversammlung in diesem Jahr. Auf großes Interesse stieß die Diskussion über ein Solarenergieprojekt auf dem ehemaligen Metrogelände, für das sich der Ortsbeirat der Gartenstadt stark macht. Dazu nahm Hans-Uwe Daumann für den Belu-Vorstand Stellung: „Die Belu steht für die Idee der Bürgerbeteiligung an der Energiewende. Eine Freiflächenanlage auf dem Metrogelände ist eine spannende Chance, mit der Bürgerenergiegenossenschaft in ein Großprojekt einzusteigen. Dazu haben wir uns bereits professionelle Beratung gesichert. Wir hoffen, bald Gespräche mit potenziellen Partnern in der Stadt führen zu können.“ Das Gelände sei in den vergangenen Jahren zu einem Naturrefugium geworden. „Das wird es auch bleiben, wenn an diesem Standort eine Photovoltaikanlage entstehen kann.“ Die Belu sei weiterhin daran interessiert, größere Dachanlagen in Ludwigshafen zu bauen. „Optimal ist es, wenn die erzeugte Solarenergie vor Ort genutzt wird“, so Baumann. Bei der Generalversammlung verabschiedete die Genossenschaft Hermann Buyer, der den Belu-Aufsichtsrat vier Jahre geleitet hatte. Sein Nachfolger ist Thomas Schilde, der von Markus Lemberger vertreten wird. Neu in den Aufsichtsrat der Belu gewählt wurde Hugo Diehl.