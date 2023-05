Die Ludwigshafener Bürgerenergiegenossenschaft „BeLu“ will sich mit einem technisch versierten Vorstandsmitglied verstärken. Die Genossenschaft leiste ihren Beitrag zur Energiewende ehrenamtlich, erklärt Vorstandsmitglied Hans-Uwe Daumann. Mit dem Kapital ihrer Mitglieder baue und verpachte sie Photovoltaikanlagen, denn: Erneuerbare Energien seien die Energiequelle der Zukunft. Zur Komplettierung des Vorstands sucht die Bürgerenergie eG „den Menschen, der im Team und mit den Mitgliedern in Ludwigshafen und Umgebung Solarprojekte entwickelt und verwirklicht“.

Bisher drei Solaranlagen errichtet

Die Bürgerenergie Ludwigshafen eG wurde 2014 gegründet und hat ihre bisher drei Solaranlagen 2016, 2017 und 2020 errichtet. Die Genossenschaft wird ehrenamtlich geführt und ist nicht gewinnorientiert. Die Mitglieder wollen mit ihren Einlagen die Energiewende befördern und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Genossenschaft will mehrere neue Projekte angehen. Weitere Informationen im Netz unter belu.online, per E-Mail an vorstand@belu.online oder telefonisch: 01522 2733738.