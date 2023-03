Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung. Die jüngsten Dürreperioden hätten gezeigt, dass Wasser auch in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis nicht selbstverständlich seien.

„Wasser ist unsere wichtigste Ressource. Sein Schutz genießt nun die Aufmerksamkeit der gesamten Bundesregierung“, würdigte der in Altrip wohnende Abgeordnete. Der Bedarf an einer umfassenden Strategie aus einem Guss sei nach den vergangenen Dürresommern, die die Wasservorräte bedenklich hätten schrumpfen lassen, unübersehbar.

Das kostbarste Lebensmittel müsse mit allen Mitteln geschützt werden, forderte Grau im Vorfeld des Weltwassertags am Mittwoch. Die nationale Wasserstrategie bündele Maßnahmen zum Wasserschutz in einem umfangreichen Aktionsprogramm. Dessen Ziel sei es, die Wasserinfrastruktur an die Folgen der Klimakrise anzupassen. „In 30 Jahren und auch darüber hinaus soll es überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Die Abwasserentsorgung orientiert sich künftig am Verursacherprinzip, wer Wasser verschmutzt, wird stärker als bisher an den Kosten beteiligt.“

Wassersensible Stadtplanung

Städte würden besonders in den Blick genommen. Städteplanung soll wassersensibel werden und damit mehr Bäume und Pflanzen auf weniger versiegelten Flächen beinhalten. So könne Wasser besser in den Städten gespeichert werden.

Reinigungskosten für hohe Nitratwerte im Grundwasser, Pestizide oder Mikroplastik würden künftig fairer aufgeteilt. Wer wasserschädliche Produkte herstelle oder in den Verkehr bringe, müsse künftig einen größeren Beitrag zu den Reinigungskosten leisten als bisher. Staustufen würden rückgebaut, um Bäche und Flüsse freier fließen zu lassen. „Naturnahe Flüsse helfen, die Wasserqualität und die Wasserversorgung zu sichern“, erklärte Grau.