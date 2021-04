Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten hält weiter an der Rhenushalle als neuem Standort für Stadtmuseum und Stadtarchiv fest. Der Fraktionsvorsitzende Raik Dreher sagt: „Wir sind zunehmend irritiert über die irrlichternden Stellungnahmen der Freien Wähler, was die Pläne für das Stadtmuseum und das Stadtarchiv betreffen.“ Die FWG hatte wiederholt gefordert, alternative Standorte wie etwa den Hauptbahnhof zu prüfen. Dreher hingegen sagt: „In Ludwigshafen wurde viel zu oft der Kulturbereich vernachlässigt, so dass es jetzt an der Zeit ist, der Kultur in Ludwigshafen endlich einen Ort zu geben, den sie auch verdient hat.“ Er spricht von „überzeugenden Planungen der Hafenbetriebe“, für die sich auch der Stadtrat ausgesprochen habe. Angebliche Planungsmängel und fehlende Barrierefreiheit, wie von der FWG kritisiert, sehe er nicht.

Dreher: Hauptbahnhof keine Alternative

„Jetzt muss es darum gehen, dass die Stadt endlich den Mietvertrag mit den Hafenbetrieben unterschreibt und der Umbau der Rhenushalle zügig aufgenommen wird“, sagt Dreher. Der Hauptbahnhof sei keine Alternative. „Unsere Fraktion hat sich in einem Ortstermin die dafür möglichen Büroräume im Hauptbahnhof angesehen. Sie sind viel zu klein, nicht umbaubar und nicht erweiterbar“, sagt der Grünen-Politiker.