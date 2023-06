Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Mundenheim sowie die SFL Schloss-Schule in Oggersheim erhalten jeweils 15.000 Euro Fördermittel und eine zweijährige Projektbegleitung durch die Deutsche Umwelthilfe, um aus Asphaltflächen grüne Klassenzimmer zu errichten. Das teilt der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal, Armin Grau (Grüne), mit. Zur Verfügung gestellt werden die Gelder demzufolge vom rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium im Zuge des Förderprogramms „Aktion Grün“. „Solche Projekte braucht es natürlich überall, aber gerade unsere Region benötigt dringend Maßnahmen, um die Auswirkungen der Klimaerhitzung für die Menschen zu reduzieren“, so der Altriper. Die Schülerinnen und Schüler könnten bald durch begrünte Dächer einen kühleren Kopf bewahren oder auf entsiegelten Grünflächen im Freien lernen. „Dem Climate Service Center Germany zufolge sind Ludwigshafen und Frankenthal die deutschen Städte mit den meisten zusätzlichen heißen Tagen im Jahr“, merkt Grau dazu an.