Am 14. Juni hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer Pressekonferenz mit Experten der Krankenhaus-Regierungskommission eine Potenzialanalyse der Krankenhausreform in ausgewählten Bereichen vorgestellt. Dazu erklärt Armin Grau, Berichterstatter für Krankenhauspolitik bei den Grünen und Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal: „Die Analyse führt uns ganz konkret vor Augen: Mit der Krankenhausreform werden wir Leben retten.“

Qualitätszuwächse in der Versorgung

Dabei verweist der 64-jährige Altriper auf konkrete Zahlen der Analyse: „Würden alle Patientinnen und Patienten in zertifizierten Krebszentren behandelt werden, könnten mit Bezug auf alle Krebsarten pro Jahr rund 20.000 Lebensjahre gerettet werden.“ Weiter sagt der ehemalige Chefarzt des Klinikums: „Die Reform wird zu merklichen Qualitätszuwächsen in der Versorgung führen. Auch beim Schlaganfall, mit dem ich mich als Neurologe 35 Jahre lang besonders intensiv befasst habe, lassen sich deutliche Verbesserungen erzielen und Menschenleben retten. Nämlich dann, wenn mehr Menschen in Krankenhäusern mit ,Stroke Unit’ behandelt werden.“

Der Begriff Stroke Unit beschreibt spezialisierte Stationen, auf denen Patienten mit einem akuten Schlaganfall mit hohem personellem und technischen Aufwand durch ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, geschultem Pflegepersonal und Therapeuten behandelt werden.