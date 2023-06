Zwei Ludwigshafener Schulen erhalten jeweils 15.000 Euro der Aktion Grün des Klimaschutzministeriums und eine fachkundige Anleitung über zwei Jahre hinweg durch die Deutsche Umwelthilfe, um ihre Schulhöfe zu lebenswerten und klimaangepassten Lern- und Erholungsorten umzugestalten. Die Grünen im Rat begrüßen dies und gratulieren der SFL Schloss-Schule in Oggersheim sowie dem Heinrich-Böll-Gymnasium in Mundenheim zum Erfolg ihrer Projektideen im landesweiten Wettbewerb „15 grüne Schulhöfe für Rheinland-Pfalz“. Gleichzeitig nimmt die Fraktion diesen Erfolg zum Anlass, einen Masterplan grüne Schulhöfe zu fordern: „Geteerte und schattenlose Schulhöfe sollten der Vergangenheit angehören. Kinder sind in der Sommerhitze besonders verletzlich. Schulhöfe müssen Hitzeschutz-Inseln werden. Entsiegelung und Begrünung helfen, die Schulpause erholsam und erträglich zu machen. Bäume gehören als Schattenspender dazu. Grüne Schulhöfe sind naturnahe, klimaangepasste Lernorte,“ erklärt Hans-Uwe Daumann, Co-Fraktionschef im Stadtrat. Aufenthaltsräumen von Kindern rund um Schulen, Kitas und auf Spielplätzen ist nach Ansicht der Grünen jahrelang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden.