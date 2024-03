Anlässlich des „Girls Day“ am 25. April lädt der Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordnete Gregory Scholz Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren aus seinem Wahlkreis (Oppau/Edigheim/Pfingstweide/Ruchheim/Oggersheim/Maudach/ Gartenstadt) ein, einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik zu werfen. In Zusammenarbeit mit der SPD-Landtagsfraktion erhalten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, einen Tag lang den Landtag und das Abgeordnetenhaus in Mainz zu erkunden. Die Mädchen haben die Möglichkeit, die Arbeit von Abgeordneten kennenzulernen, Politiker zu befragen und an einem Rollenspiel im Plenarsaal teilzunehmen. Höhepunkt des Tages ist ein Treffen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Interessierte Mädchen können sich bis 1. April im Wahlkreisbüro von Scholz unter der E Mail Adresse buero@gregoryscholz.de mit einem kurzen Motivationsschreiben bewerben.