„Kaffee oder Tee? Fenster auf oder zu?“ Die wichtigen Fragen im Verwaltungsalltag handelt die Influencerin Conny from the Block in ihrer Show ab und karikiert dabei die Typen einer Bürogemeinschaft. Kultstatus hat sie vor allem unter Beamten – und von denen wimmelte es nur so in der Mannheimer Alten Feuerwache.

Conny from the Block, die Kunstfigur einer Berliner Verwaltungsangestelltin, kommt nie alleine, sondern im Kreis ihrer Kollegen vom Amt. Auch in der restlos ausverkauften Mannheimer Alten Feuerwache