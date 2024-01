Unbekannte haben am Mittwoch zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Speyerer Straße in Oggersheim geknackt, um an Geld zu gelangen. Der Schaden liegt laut Polizei bei gut 3000 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963 - 2403, E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.