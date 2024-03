Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klangvolle Orgelmusik traf am Sonntagabend in der Pfarrkirche St. Jakobus in Schifferstadt auf kultivierten Chorgesang. Trotz der überaus anspruchsvollen Literatur und ihrer stilistischen Bandbreite war die Besucherresonanz eher ernüchternd.

Das Konzert bildete den Auftakt der Reihe „Pfälzische Chortage für geistliche Musik“ und stimmte mit getragen-sakralen Melodien auf die Karwoche ein. Die rund 60 Zuhörer, die sich