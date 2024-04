Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Bands der härteren Gangart – so dezent beschrieb sich im Vorfeld das „Thrash Attack“-Festival mit Bands aus der Rhein-Neckar-Region. Im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus wurde eine Menge geboten: ordentlich was auf die Ohren, Stagediving und eine „Wall of Death“ im Publikum.

„Meine Nachbarn hören super Heavy Metal – ob sie wollen oder nicht“, lautet ein alter Witz der Schwermetall-Fraktion. Die Musik muss laut sein, damit sie körperlich