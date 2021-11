Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November zeigt auch Ludwigshafen Flagge. Vor dem Rathaus werden die Fahnen von Terre des Femmes „Frei leben – ohne Gewalt“ und die orangefarbenen Flaggen der UN-Women-Kampagne „Orange the world“ gehisst.

Der Rat für Kriminalitätsverhütung, Einrichtungen des Arbeitskreises Gewalt gegen Frauen und der Stadtverwaltung unterstützen die Initiative der Gleichstellungsstelle. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und die Vorsitzende des Vereins Frauenhaus, Eva-Maria Uebel, wenden sich mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Der Verein Zonta organisiert die Aktion „Orange the Word“ für Ludwigshafen. Neben anderen öffentlichen Gebäuden wird auch das Stadthaus Nord beleuchtet. „Wir wollen auch in Ludwigshafen ein klares und sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und die Öffentlichkeit für das wichtige Thema sensibilisieren“, sagt Susanne Diehl, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Infos zu allen Aktionen gibt es im Netz unter www.ludwigshafen.de.

Aktionstag erinnert an drei Schwestern

Der jährliche Aktionstag erinnert an die drei Schwestern Mirabal aus der Dominikanischen Republik, die am 25. November 1960 durch das Trujillo-Regime ermordet wurden. Der Tod der Schwestern ist beispielhaft für die sexuelle, politische und kulturelle Gewalt gegen Frauen. Seit 1981 werden an diesem symbolischen Jahrestag weltweit Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt und die Einhaltung der Menschenrechte eingefordert.

Gewalt „im Namen der Ehre“

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Erscheinungsformen: Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Zwangsprostitution, Gewalt „im Namen der Ehre“. Frauen erleben die Gewalt in engen sozialen Beziehungen, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. Die Dunkelziffer ist hoch. Gewalttaten kommen oft gar nicht zur Anzeige, weil die Betroffenen sich schämen, die Schuld bei sich suchen und weil Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Gesellschaft tabuisiert wird.

Lokale Aktionen

Mit weiteren lokalen Aktivitäten wird rund um den Gedenktag auf die Thematik Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht:

Benefiz-Kino im Capitol-Lichtspieltheater in Limburgerhof am 25. November, 18 Uhr zugunsten des Frauenhauses Ludwigshafen, Gleichstellungsstellen Rhein-Pfalz-Kreis und Limburgerhof; im Netz: www.capitol-limburgerhof.com.

Veranstaltung „Unterstützendes für Teenagerbeziehungen – unter anderem im Kontext Sexualisierter Gewalt“, Online-Vortrag und Fragerunde mit Souzan Al Sabah am 29. November Wildwasser und Notruf Ludwigshafen in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen Ludwigshafen und Rhein-Pfalz-Kreis; im Netz: www.wildwasser-ludwigshafen.de.

Die Freireligiösen Frauen bieten am 25. November ab 11 Uhr zur Fahnenaktion ein Begleitprogramm, je nach Corona-Lage. E-Mail: pfalz@freireligioese.de.

Informationen zum den Aktionen gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt.