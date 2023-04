Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Klinikum reagiert auf die sich verschärfende Corona-Krise und schließt vorübergehend seine Geburtshilfe. Die Patientinnen können ins St. Marienkrankenhaus ausweichen. Dort ist Chefarzt Thomas Reichel gelassen. Er sagt: „Wir können alle behandeln.“

Von Axel Nickel

In Sachen Geburten ist das Marienkrankenhaus in der Gartenstadt in Ludwigshafen ohnehin die erste Adresse. Pro Jahr bringen Reichel und sein Team zwischen 1500 und