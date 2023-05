Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fehlendes Personal, jetzt auch noch gestiegene Energiepreise, Inflation und Mehrkosten, die nicht einfach so an die Endkunden weitergegeben werden können – auch in Ludwigshafen stürzt die Gastronomie von einer Krise in die nächste. Die Reaktionen fallen dennoch unterschiedlich aus.

Das Kultlokal „Zum Maffenbeier“